Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır

Whatsapp'da çok önemli süre: 1 saat 8 dakika 16 saniye!

WhatsApp mesaj silme işlemi iki ayrı şekilde yapılır. Biri kendi ekranından diğeri de mesajın gönderildiği kişinin ekranından. İki mesaj silme özelliği de farklılık gösterir. Çünkü karşı taraftan mesaj silmenin bir süresi vardır. Peki WhatsApp’ta mesaj silme süresi ne kadardır? İşte WhatsApp’ta mesaj silme…

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:29
Whatsapp'da çok önemli süre: 1 saat 8 dakika 16 saniye!

WhatsApp sevilen yenilikler getirerek kullanıcıları aktif tutmaya devam ediyor. Gün içinde en çok kullanılan WhatsApp özelliklerinden biri de mesaj silme işlemidir. WhatsApp karşı taraftan mesaj silinebilmesi için belirli bir süre tanır. Peki WhatsApp'tan mesaj silme süresi kaç dakikadır? İşte WhatsApp'ta toplu mesaj silme işlemi hakkında merak edilenler…

WHATSAPP’TA MESAJ SİLME SÜRESİ NEDİR?

WhatsApp’ta karşı taraf görmeden mesajınızı silmek için 4096 saniye yani 1 saat 8 dakika 16 saniye var. Karşı tarafında görmesi önemli değilse sadece mesajı kaldırmak istiyorsanız karşı taraf görse bile 4096 saniye yani 1 saat 8 dakika 16 saniye dakika içinde WhatsApp mesajınızı silebilirsiniz. Eğer mesajı sadece kendi ekranınızdan silmek istiyorsanız herhangi bir süre kısıtlamanız yoktur. Dilediğiniz an silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hatta silmek istediğiniz mesajları seçerek toplu silme işlemi de yapabilirsiniz. Hem kendi yazdıklarınızı hem de karşı taraftan gelen mesajları silebilirsiniz.

whatsapp sÃ¶zcÃ¼ ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

WHATSAPP’TA KARŞI TARAFTAN MESAJ SİLME NASIL YAPILIR?

– WhatsApp’ta mesaj silmek istediğin sohbet kutusunu açın
– Mesajın üstüne basılı tutarak “Sil” butonuna basın
– Daha sonra “Herkesten Sil seçeneğine dokunun
– Ve karşı taraftan mesajınızı silin.

banner22
Anahtar Kelimeler:
WhatsAppTeknoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolandırıcılar şimdi de gözünü ‘e-Devlet’ uygulamasına dikti
Dolandırıcılar şimdi de gözünü ‘e-Devlet’ uygulamasına dikti
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Şarj kablolarına dikkat... Hacklenebilirsiniz!
Şarj kablolarına dikkat... Hacklenebilirsiniz!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim