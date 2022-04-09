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WhatsApp değişikliğe gidiyor

WhatsApp, insanların oldukça basit olsa da, bir dizi yeni özellik ile sesli mesaj göndermelerini ve dinlemelerini kolaylaştırmaya çalışıyor. Yeni gelecek güncelleme ile birlikte kullanıcılar bir mesajı kaydederken duraklatabilecek ve devam ettirebilecek ve göndermeden önce mesajı dinleyebilecekler.

09 Nisan 2022 Cumartesi 22:00
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WhatsApp değişikliğe gidiyor

Yakında sohbetlerin dışındaki mesajları dinleme seçeneğine sahip olacaksınız, böylece çoklu görev yapabilirsiniz. Oynatma sırasında duraklarsanız, sohbete geri döndüğünüzde uygulama kaldığınız yeri hatırlayacak. Bir dalga formu görselleştirmesi de kayıtları takip etmenize yardımcı olabilir.

 Meta CEO’su Mark Zuckerberg, ortalama olarak insanların her gün bu mesajların 7 milyarını gönderdiğini söylüyor. Şu anda kullanıma sunulan yeni özellikler, onları WhatsApp kullanıcıları için daha erişilebilir hale getirebilir.

Anahtar Kelimeler:
WhatsApp
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