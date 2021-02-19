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WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız

Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıları için gizlilik politikasına ilişkin zorunlu güncellemeyle ilgili daha fazla detayın yer alacağı bir uyarı mesajı yayımlayacağını açıkladı.

19 Şubat 2021 Cuma 11:18
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WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız

WhatsApp, "Güncellememiz Hakkında Daha Fazla Bilgi" başlığıyla bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, gelecek haftalarda WhatsApp üzerinde gizlilik politikası güncellemesiyle ilgili daha fazla bilgi sağlayan bir uyarı mesajı yayınlanacağı belirtildi.

"Güncellemeleri kabul etmelerini hatırlatmaya başlayacağız"

Duyulan endişelerin giderilmesi için konuyla ilgili daha fazla bilginin verildiği ifade edilen açıklamada, okuyucu bu bilgiye yönlendiriliyor. Burada zorunlu güncellemeyle ilgili neyin değişeceği, neyin değişmeyeceği madde madde anlatılıyor.

"Kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmeleri için bu güncellemeleri incelemelerini ve kabul etmelerini hatırlatmaya başlayacağız." denilen açıklamada ayrıca kullanıcıların gizliliğinin ve güvenliğinin korunması konusunda kararlı olunduğu, kişisel mesajların daima uçtan uca şifreleneceği vurgulandı.

Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı.

Çok sayıda kullanıcısını kaybetti

Şirket, kullanıcıların "WhatsApp Gizlilik Politikası" aramasıyla ilk sırada görünsün diye Google'a ödeme yaparak "Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları güncellemesinin arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz." mesajını yayınlatmıştı.

WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.

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