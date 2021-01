WhatsApp hangi verileri topluyor?

Dünya çapında milyarca aktif kullanıcıya sahip WhatsApp, son olarak yayınladığı ve tüm kullanıcıların kabul etmesi zorunlu olan kullanıcı sözleşmesi ile dikkat çekmiş ve acaba WhatsApp hangi verilerimize ulaşıyor sorusunun sorulmasına neden olmuştu.

Kullanıcılar şüphe duymakta haklı çünkü uygulamanın sahibi olan Facebook şirketinin Cambridge Analytica skandalının izleri hala taze bir şekilde hafızalarda yerini koruyor.

Webtekno'da yer alan bilgilere göre, tıpkı Facebook gibi WhatsApp da kullanıcı hakkında veriler topluyor ve bu durumu gizlemiyor. Dilerseniz hakkınızda ne tür bilgilerin toplandığını detaylı olarak görebileceğiniz bir rapor talep edebilirsiniz.

Üstelik talep işlemi oldukça basit bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. WhatsApp’ın hakkınızdaki topladığı verileri nasıl göreceğinizi, hangi verileri topladığını ve diğer dikkat çeken detaylar bu haberde.

WhatsApp’ın topladığı bilgilere nasıl ulaşılır?

Adım #1: WhatsApp mobil uygulamasını açın.

Adım #2: Ayarlar sayfasını açın.

Adım #3: Hesap seçeneğine dokunun.

Adım #4: Hesap Bilgilerini Talep Et seçeneğine dokunun.

Adım #5: Raporu Talep Et seçeneğine dokunun.

Adım #6: Raporunuz 3 gün içerisinde tarafınıza gönderilecek.

Adım #1: WhatsApp mobil uygulamasını açın:



WhatsApp hesap bilgileri raporunu talep etmek için iOS ya da Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda yüklü olan WhatsApp mobil uygulamasını kullanmalısınız. Şu an için WhatsApp Web üzerinden hesap bilgileri raporu talep edilemiyor.

Adım #2: Ayarlar sayfasını açın:

WhatsApp mobil uygulamasını açtıktan sonra Android kullanıcıları sağ üst köşedeki üç nokta butonundan, iOS kullanıcıları ise ekranın altında bulunan sekme üzerinden Ayarlar sayfasına ulaşabilirler. Burada hesabınız ile ilgili tüm ayarlamaları yapabilirsiniz.

Adım #3: Hesap seçeneğine dokunun:

Ayarlar sayfası üzerinden WhatsApp hesabınız ile ilgili pek çok düzenleme ve ayarlama yapabilirsiniz. Hesap seçeneği ile hesap ayarlarınızın detaylı görüntülendiği sayfayı açmış ve hesap bilgileri raporunu almak için ilk adımı atmış olursunuz.

Adım #4: Hesap Bilgilerini Talep Et seçeneğine dokunun:

Hesap ayarları sayfası üzerinden gizlilik, güvenlik, iki adımlı doğrulama, numara değiştirme ve hesap silme gibi hesabınız ile ilgili önemli değişiklikleri yapabilirsiniz. Hesap bilgileri raporu için ise Hesap Bilgilerini Talep Et seçeneğine dokunmalısınız.

Adım #5: Raporu Talep Et seçeneğine dokunun:

Hesap Bilgilerini Talep Et sayfasında konu ile ilgili detaylı bilgiler ve Raporu Talep Et butonu karşınıza çıkacak. Bilgileri inceledikten ve dilerseniz yönlendirme linki ile çok daha fazla bilgiye ulaştıktan sonra Raporu Talep Et seçeneğine dokunun.

Raporu talep ettikten sonra WhatsApp hesap ayarlarınızda, özellikle telefon numaranızı değiştirmek gibi, önemli değişiklikler yapmayın. Böyle bir değişiklik durumu söz konusu olursa rapor talebiniz iptal edilecektir.

Adım #6: Raporunuz 3 gün içerisinde tarafınıza gönderilecek:

Raporu Talep Et seçeneği ile hesap bilgileri raporu sürecini başlatmış oldunuz. Rapor, 3 gün içinde düzenlenecek ve bir ZIP dosyası olarak tarafınıza gönderilecek. ZIP dosyası içindeki raporu Microsoft Word programı ya da bilgisayarınızda yüklü olan Metin Belgesi uygulaması üzerinden açarak inceleyebilirsiniz.

Hesap bilgileri raporunda hangi bilgiler var?

WhatsApp hesabınıza kayıtlı telefon numaranız.

Kullandığınız tüm IP adresleri.

WhatsApp kullandığınız tüm cihazların marka ve model bilgileri.

WhatsApp profil fotoğrafınız.

WhatsApp ile senkronize ettiğiniz tüm kişilerin telefon numaraları.

Oluşturduğunuz ya da üyesi olduğunuz tüm WhatsApp grupları.

Engellemiş olduğunuz tüm kişiler.

Sorsan ben de söylerdim denecek kadar basit bilgiler gibi görünebilir ancak bu bilgileri milyarca kullanıcı üzerinden değerlendirdiğimiz zaman akıl almaz genişlikte bir veri tabanı ortaya çıkıyor. Böyle bir veri tabanının maddi değerini hayal etmek bile oldukça zor.

Tekrar büyük bir skandal olmasa da Facebook, tüm verilerimiz gibi yakın zamanda sahip olduğu WhatsApp verilerimizi de reklam amaçlı kullanacaktır. WhatsApp reklamlarının tıpkı Instagram hikayeleri gibi WhatsApp hikayelerinin aralarında gösterileceği düşünülüyor.

WhatsApp bu bilgiler ile ne yapıyor?

WhatsApp şu an için elde ettiği tüm bu kullanıcı verileri ile yalnızca kullanıcı deneyimini iyileştirdiğini, gizlilik ve güvenlik için kullandığını ve özellikle giderek artan WhatsApp üzerinden alışveriş yöntemini iyileştirmek ve güvenliğini sağlamak amacıyla kullandığını söylüyor.

Perdeyi biraz araladığımız zaman ise Facebook’un WhatsApp verilerini reklamları iyileştirmek ve neredeyse kişiye özel hale getirmek için kullandığını söyleyen pek çok teori var. Şu an için bu teori hakkında bir şey söylenemez ancak yakın zamanda WhatsApp reklamlarını görmeye başlayacağımızdan emin olabilirsiniz.

WhatsApp mesaj içeriklerine ulaşabiliyor mu?

WhatsApp hesap bilgileri raporu elinize ulaştığı zaman siz de göreceksiniz ki uygulama hiçbir şekilde mesaj içeriklerinize ulaşmıyor. Bu durumu E2E uçtan uca koruma protokolü sağlıyor. Yani kimin, kime, saat kaçta mesaj attığı görülebiliyor ancak mesaj içeriği hiçbir şekilde görüntülenmiyor.

Endişe etmeniz gereken, WhatsApp konuşmalarını yedeklemektir. Çünkü Google Drive ya da iCloud üzerinden yedekleme yaptığınız mesajlarınız için E2E uçtan uca koruma protokolü uygulanmıyor.

Yani bu durumda biraz Google ve Apple’ın insafına kalmış durumda oluyorsunuz. Ancak her iki şirketin de bu konuda kullanıcılarına tam bir güvence verdiğini söyleyebiliriz.