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WhatsApp ile Netflik arasında tanıtım anlaşması

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni güncelleme ile Netflix kullanıcılarını sevindirdi. Artık Netflix tanıtımları, WhatsApp sohbet pencereleri içinde de oynatılabilecek.

06 Kasım 2019 Çarşamba 10:39
WhatsApp ile Netflik arasında tanıtım anlaşması

Şimdilik sadece en son versiyon iOS kullanıcıları için geçerli olan özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları uygulamadan çıkmadan gönderilen tanıtım linklerini seyredebilecekler.

Donanım Günlüğü’nde yer alan habere göre WhatsApp bu özelliği resmen duyurmuş değil ancak iOS kullanıcıları özelliğin çalışmaya başladığını teyit ediyorlar. Öte yandan Netflix ve WhatsApp'ın Android üzerindeki çalışmaları da bitirince duyuru yapacağı tahmin ediliyor.

Ancak bu özellik sadece tanıtımları içeriyor. Kullanıcılar dizileri ve filmleri seyretmek istediğinde yine Netflix uygulamasını açmak zorunda kalacaklar.

WhatsApp geçtiğimiz yıl da Instagram ve Facebook videolarının uygulama içinden seyredilmesini mümkün kılmıştı. Ancak WhatsApp, Facebook ve Instagram ile aynı ekosistemin uygulaması.

Farklı ve potansiyel olarak rakip bir şirketin video içeriklerini oynatmada kolaylık sağlaması ise şaşrtıcı bir gelişme. Yine de kullanıcılarını uygulama içinde tutmak adına önemli bir adım olduğu da inkar edilemez.

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Anahtar Kelimeler:
WhatsApp
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