Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99274
ALTIN
238.730
DOLAR
6.1747
STERLİN
8.1074
EURO
7.2718
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem sona erdi
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem...
Çift başlı yılan koruma altına alındı
Çift başlı yılan koruma altına...
Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
FIFA devrim peşinde!
FIFA devrim peşinde!

Whatsapp'ta bu sabah bir dönem sona erdi

Whatsapp kullanıcılarını üzecek bir gelişme yaşandı.

25 Eylül 2018 Salı 10:52
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem sona erdi

Geçtiğimiz günlerde iOS 12 güncellemesi yayınlanmış olsa da daha önceki iOS sürümlerini ısrarla kullanmaya devam eden pek çok kullanıcı var. Bu anlamda Whatsapp'ı artık iOS 8 ve önceki sürümü kullanan iPhone sahipleri kullanamayacak.

Whatsapp kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir gelişme oldu. iOS 8 ve altındaki herhangi bir sürümü kullanan iPhone'larda Whatsapp artık çalışmayacak. Pek çok kullanıcı halihazırda iOS 11 ve iOS 12 sürümünü kullanıyor olsa da, telefonlarının yavaşlamasını istemeyen veya telefonu imkan vermeyenler daha eski iOS sürümünü kullanmayı sürdürüyor. 

Peki Whatsapp'ın bu kararı kimleri vuracak? İşte WhatsApp desteğinden mahrum kalacak iPhone modellerinin tam listesi...

iPhone (İlk jenerasyon)

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

banner22
Anahtar Kelimeler:
WhatsAppIOS 8IPhoneTeknolojiHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Instagram'ın kurucuları Systrom ve Krieger 'Facebook ile anlaşmazlıklar yüzünden' ayrılıyor
Instagram'ın kurucuları Systrom ve Krieger 'Facebook ile anlaşmazlıklar yüzünden' ayrılıyor
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Üniversitelilerden yerli "su altı drone"u
Üniversitelilerden yerli "su altı drone"u

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim