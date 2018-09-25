Whatsapp'ta bu sabah bir dönem sona erdi

Geçtiğimiz günlerde iOS 12 güncellemesi yayınlanmış olsa da daha önceki iOS sürümlerini ısrarla kullanmaya devam eden pek çok kullanıcı var. Bu anlamda Whatsapp'ı artık iOS 8 ve önceki sürümü kullanan iPhone sahipleri kullanamayacak.

Whatsapp kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir gelişme oldu. iOS 8 ve altındaki herhangi bir sürümü kullanan iPhone'larda Whatsapp artık çalışmayacak. Pek çok kullanıcı halihazırda iOS 11 ve iOS 12 sürümünü kullanıyor olsa da, telefonlarının yavaşlamasını istemeyen veya telefonu imkan vermeyenler daha eski iOS sürümünü kullanmayı sürdürüyor.



Peki Whatsapp'ın bu kararı kimleri vuracak? İşte WhatsApp desteğinden mahrum kalacak iPhone modellerinin tam listesi...

iPhone (İlk jenerasyon)



iPhone 3G



iPhone 3GS



iPhone 4



iPhone 4S