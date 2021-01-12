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WhatsApp'tan yeni açıklama: Mesajlarınızı göremeyiz

"Ne WhatsApp ne de Facebook özel mesajlarınızı göremez ya da konuşmalarınızı duyamaz"

12 Ocak 2021 Salı 11:23
700 Okunma
WhatsApp'tan yeni açıklama: Mesajlarınızı göremeyiz

Türkiye dahil birçok ülkede WhatsApp'ın tartışma konusu olan zorunlu güncelleme uygulamasına ilişkin  bir açıklama da Whatsapp'ın Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Açıklamada "Gizlilik politikası güncellememiz arkadaş ve ailenizle yaptığınız özel mesajlaşmaları etkilemiyor" ifadeleri kullanıldı. 

WhatsApp'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bazı söylentilere yanıt vermek ve özel mesajlarınızı uçtan uca şifrelemeyle korumaya devam ettiğimiz konusunda yüzde 100 açık olmak istiyoruz" ifadeleri yer aldı. WhatsApp, mesajın ardından bir açıklama görseli paylaştı:

WhatsApp, özel mesajlarınızı korur” başlıklı görselde şu başlıklar yer aldı:

  • Ne WhatsApp ne de Facebook özel mesajlarınızı göremez ya da konuşmalarınızı duyamaz.
  • WhatsApp size mesaj atan ya da arayanların kayıtlarını tutmaz.
  • WhatsApp da Facebook da paylaşılan konumunuzu göremez.
  • WhatsApp kişi listenizi Facebook’la paylaşmaz.
  • WhatsApp grupları gizli kalır.
  • Mesajlarınızı ‘yok olmaya’ ayarlayabilirsiniz.
  • Verilerinizi indirebilirsiniz.

Şirketin Twitter üzerindeki açıklaması şöyle devam etti: Gizlilik politikası güncellememiz arkadaş ve ailenizle yaptığınız özel mesajlaşmaları etkilemiyor" 

WhatsApp internet sitesinde ise "Yakın zamanda gizlilik politikamızı güncelledik ve çok sayıda düşünceli soru aldık. Bazı dedikodularla birlikte, aldığımız bazı soruları cevaplamak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, "Gizlilik politikamızdaki güncellemenin, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemediğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bunun yerine, bu güncelleme isteğe bağlı olan, verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlayan WhatsApp'ta bir işletmeye mesaj göndermeyle ilgili değişiklikleri içerir" denildi.

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