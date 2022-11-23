WhatsApp, yeni özellikleri için kullanıcılara mesaj atacak

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde uygulamaya anket özelliği ekleyen Meta, şimdi de kullanıcıların oldukça hoşuna gidecek yeni bir özellik getiriyor.

Masaüstü beta sürümde keşfedilen özellik ile birlikte WhatsApp, artık yeni bir özellik geldiğinde kullanıcılara mesaj atacak.

Kullanıcılar, bu özellik sayesinde WhatsApp'la ilgili yeni gelişmelerden anında haberdar olacak.

WhatsApp'ın resmi sohbet sayfası olacak

Yeni özellikle birlikte WhatsApp, tıpkı Telegram'ın yıllardır yaptığı gibi resmi sohbet sayfasına sahip olacak ve buradan kullanıcıları bilgilendirecek.

Telegram'ın yıllardır mevcut olan resmi mesajlaşma hesabı, Telegram ile ilgili tüm yeniliklerin kullanıcılara ayrıntılı olarak açıklıyor ve nasıl kullanılması gerektiğini anlatıyor.