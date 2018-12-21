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Whatsapp’tan Bomba Özellik!

Yepyeni bir özellik daha. WhatsApp, Android ve iOS işletim sistemlerinden sonra şimdi ise Web sürümü için önemli bir güncelleme yayınlandı.

21 Aralık 2018 Cuma 15:30
Whatsapp’tan Bomba Özellik!

Yayınlanan güncelleme ile daha önceden Android ve iOS kullanıcıları için erişime açılan Picture-in-Picture (Resim içinde Resim) modunu Web sürümü içinde erişime açıldı.

Bu sayede WhatsApp içerisinde YouTubeFacebook ve Instagram videolarını resim içinde resim modu ile görüntülemek mümkün hale geliyor.

apmış olduğu isabetli sızıntılar ile tanınan WABetaInfo, söz konusu bu özelliğin kademeli bir şekilde dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara dağıtılmaya başlandığını da özellikle belirtti.

WhatsApp Web 0.3.1846 sürümüyle beraber erişime açılan bu özellikten sizde yararlanabilirsiniz. Eğer, Web uygulamanız güncel değil ise hemen aşağıdan belirtiğimiz yöntemi uygulayabilirsiniz.

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Web uygulaması üzerinden ilk olarak Ayarlar sekmesine gidin. Daha sonrasında ise Ayarlar sekmesinde Yardım seçeneğine giderek, buradan uygulama ön belleğini temizle seçeneğine tıklayın.

Ön belleğin temizlenmesinin hemen ardından uygulamayı yeniden başlatın. Yapmış olduğunuz bu işlem sonucunda, eğer sürümünüz güncel değilse otomatik olarak en son sürüme güncellenecektir.

WhatsApp Web resim içinde resim özelliği nasıl kullanılır?

Söz konusu bu özelliğin oldukça basit bir şekilde çalıştığını belirtelim. Eğer son WhatsApp güncellemesi yüklerseniz, küçük resim ön izlemesinde bir Oynat sembolü sizleri karşılayacak. Bu sembole tıkladığınızda uygulama size videoyu resim içinde resim modu ile gösterecek. Bu sırada siz de videoyu izlerken aynı zamanda sohbet içerisinde gezinmeye devam edebileceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppözellikWebTeknolojiHaber
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