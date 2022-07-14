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Yeni emojiler geliyor!

Günlük hayatın vazgeçilmezleri arasına gelen emojilere yenileri ekleniyor. Her yıl düzenli olarak yeni emojiler yayınlayan Emojipedia, 2022 ve 2023’ü kapsayan yeni paketin taslağını paylaştı.

14 Temmuz 2022 Perşembe 12:15
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Yeni emojiler geliyor!
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Gelişen teknoloji iletişim alışkanlıklarımızı da değiştiriyor.

Akıllı cihazlar ile her gün milyarlarca mesaj gönderiliyor bu mesajlarda emoji'lerin yeri ise hayli yüksek.

2015 yılında yılın kelimesi ilan edilen 'emoji'ler, insanların günlük hayatlarında sıklıkla kendilerini ifade etmelerini sağlıyor.

1990'ların sonunda yaratılan emoji, özellikle son yıllarda artan akıllı telefon kullanımı ile birlikte küresel bir fenomene dönüştü. Haliyle her yıl onlarca yeni emoji hayatımıza giriyor.

Emojipedia, bu yıl kullanıma girecek emojileri tanıttı. Emojiler; , iOS ve Windows’a da eklenecek. 

İşte yeni emojiler;

Yeni emojilerin her işletim sisteminde farklı görünebileceği söyleniyor. 

'ÇAK BEŞLİK' KARMAŞASI SON BULUYOR

Yeni “çak bir beşlik” emojisi ise yanlış kullanımı sonlandıracak gibi duruyor.

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