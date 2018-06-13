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Yeni kaplumbağa türü keşfedildi

Şu ana kadar 9 kaplumbağa bulanabildiği, bu yeni tür kaplumbağaların koruma altına alınacağı bildirildi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 15:12
Yeni kaplumbağa türü keşfedildi

Bilim insanları Meksika'da yeni bir kaplumbağa türü keşfetti.

Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi'nden (CONACYT) yapılan açıklamada, birkaç farklı üniversiteden bilim insanlarının Meksika'nın batısındaki PuertoVallarta kentindeki nehirlerde yeni bir kaplumbağa türünü keşfettiği belirtildi.

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Açıklamada, şu ana kadar 9 kaplumbağa bulanabildiği, bu yeni tür kaplumbağaların koruma altına alınacağı bildirildi.

Keşfedilen kaplumbağalara, düz ve geniş kabukları ve yaşadıkları kentten dolayı "Vallartahelmet" adı verildiği ifade edildi.

Kaplumbağaların korunabilmesi için bilim insanlarının hayvanların alışkanlık ve hareketlerini titizlikle incelediği kaydedildi.

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