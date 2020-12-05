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Yeni nesil 'yapay güneşi' çalıştırdılar!

Çin, yeni nesil 'yapay güneş' HL-2M Tokamak nükleer füzyon reaktörünü çalıştırdı. HL-2M Tokamak, 150 milyon derecenin üzerinde sıcaklığa ulaşabiliyor.

05 Aralık 2020 Cumartesi 14:07
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Yeni nesil 'yapay güneşi' çalıştırdılar!

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Ulusal Nükleer Kurumu (CNNC), Çin'in en büyük ve en gelişmiş nükleer füzyon deneysel araştırma cihazı HL-2M Tokamak'ın, hidrojen ve ağır hidrojen gazlarını kullanarak Güneş'te meydana gelen doğal tepkimelerin benzerlerini elde etmek için tasarlandığını açıkladı.

Bilim insanlarının güçlü bir temiz enerji kaynağının kilidini açma potansiyeline sahip olduğunu ümit ettiği HL-2M Tokamak'ın başarıyla çalıştırıldığı belirtildi.

People's Daily gazetesi de Siçuan bölgesinde bulunan HL-2M Tokamak'ın sıcak plazmayı füzyonlamak için güçlü manyetik alan kullandığını ve 150 milyon derecenin üzerinde sıcaklığa ulaşabildiğini yazdı.

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