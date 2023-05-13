Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'a 'Kanallar' özelliği geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması, bu sefer Telegram'dan Kanallar özelliğini kendi bünyesine katmak için çalışmalar yapıyor.

WhatsApp'ın Android 2.23.10.14 beta sürümünde ortaya çıkan 'Kanallar' özelliğiyle ilgili ekran görüntüsü de paylaşıldı.



Kanalın üyeleri gönderenin telefon numarasını görmeyecek ve böylece gönderenin gizliliği korunacak.

Kanallar'ın, WhatsApp'ın kararlı sürümünde ne zaman karşımıza çıkacağı şimdilik bilinmiyor.

Ancak beta testlerin başlaması, özelliğin yakında kullanıma sunulacağını gösteriyor.