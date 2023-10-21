Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. İngiltere'deki bir benzin istasyonunda kaydedilen görüntülerde Tesla marka araca sahip olan bir kadın sürücünün benzinlikte yaşadığı mücadele yer aldı. Görüntülerde genç kadın aracının tamamen elektrikli olmasına rağmen yakıt doldurmaya çalışması yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Başka bir araçta bulunan sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde genç kadın elindeki pompayla birlikte aracının etrafında dönerek yakıt konulacak bölümü aradı. Genç kadının arayış anlarını kaydederek gülen sürücüler sonunda çareyi Tesla araç sahibinin yardımına koşmakta buldu.