2019'da kurulan Şanghay fabrikası, şirketin ABD dışındaki en büyük üretim tesisi konumunda. Sanayi zincirinde yerellik oranı yüzde 95 olan fabrikadaki çalışanların yüzde 99'unu Çin vatandaşları oluşturuyor.

Üretilen otomobil sayısı 710 bine ulaşırken, önceki yıla göre yüzde 48'lik artış kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fabrikada yıl boyunca 450 binden fazla "Model Y" ve 250 binden fazla "Model 3" marka elektrikli otomobil üretildi.

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