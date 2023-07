ABD’li gazeteci Natalie Morris, katıldığı bir programda Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova'da bir savaş çıkacağını öngördüğünü söyledi.

Morris, "Kosova, Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova ve Sırbistan arasında bir savaş çıkacağını öngören bu sahnesini gördünüz mü? Uğursuz görünüyor." dedi.

2005 YILINDA YAYINLANDI

Bununla birlikte Morris, bu kehaneti, The Simpsons'ın "Home away from Homer " adlı bölümünde gördü. Söz konusu bölüm, 2005 yılında televiyonda yayınlandı.

OPPENHEIMER SİNEMALARDA

Morris, bu sahnede ilginç bir ayrıntı daha fark ettiğini belirterek şunları söyledi:Aynı bölümde Simpsonlar, Oppenheimer filminin gösterildiği sinema salonuna gidiyor. Yıl 2023 ve Oppenheimer sinemalarda."Öte yandan, The Simpsonlar'ın daha önce 16 Haziran'a yaşanan Titan denizaltı faciasını da tahmin ettiği iddia edilmişti.

EN SON TİTAN İLE GÜNDEME GELDİ

Trajik durum son günlerde dünya çapında milyonlarca insanı şok ederken, 1989 yılında hayatını başlayan The Simpsons (Simpsonlar) dizisinin bir bölümü akıllara geldi.Bazı Simpsons hayranları, 2006'da yayınlanan bir bölümde kayıp Titan olayına ürkütücü derecede benzer bir hikayeyi hatırladılar.Söz konusu bölümde; aile reisi Homer Simpson, biyolojik babası Mason Fairbanks olduğuna inandığı bir adam tarafından bir maceraya atılıyor. Fairbanks, Homer'ı gemisine çıkarır ve ona batık geminin kayıp zümrüt hazinesi olan "Piso Mojado" dan bahseder. Mason ve Homer sonunda hazineyi bulmak için bireysel denizaltılarla okyanusun derinliklerine gitmeye karar verdiler. Ancak ikili ayrılınca ortalık karışır.Homer bir mercanın içinde sıkışıp kalır ve damarındaki oksijen azaldıkça bilincini kaybetmeye başlar. Simpsons'ın babası sonunda üç gün sonra bir hastanede uyanır ve çetin sınavdan sağ kurtulur.

Öte yandan, Simpsonlar'ın daha önce Donald Trump'ın ABD Başkanı olacağını ve corona virüs pandemisi bildiği de öne sürülmüştü.