Tinder, OkCupid, Hinge, Meetic ve Plenty Of Fish gibi çevirimiçi çöpçatanlık uygulamalarının sahibi Match Group’un yıllık raporuna göre şirket, Haziran ayının sonuna kadar Rusya’daki çalışmalarını sonlandıracak.

“Markalarımız, Rusya'da hizmetlerine erişimi kısıtlamaya yönelik adımlar atıyor ve 30 Haziran'a kadar Rusya pazarından çekilmeyi tamamlayacak” ifadelerine yer verilen belgede, şirketin insan haklarını koruma taahhüdüne bağlı kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Merkezi ABD Dallas'ta bulunan ABD’li şirket Match Group, başta Tinder, Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time olmak üzere popüler çevrimiçi çöpçatanlık uygulamalarının en geniş portföyünü işletiyor.

Geçen yaz Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, Rusların kişisel verilerini yerelleştirmeyi reddettiği için Match Group'a 2 milyon ruble (yaklaşık 490 bin TL) para cezası vermişti.