Vietnam’ın kırsal bölgelerinde yaşayan Thai Ngoc, tam 63 yıldır uyuyamıyor. 1962 yılında geçirdiği yüksek ateşli bir rahatsızlığın ardından başlayan bu durum, o günden beri hiç değişmedi. Ne kısa süreli kestirmeler ne de bilinç kaybı yaşayan bayılmalar… Ngoc’un gözleri bir an bile kapanmıyor.

Doktorlar sebebini açıklayamıyor

Vietnamnet haber sitesine konuşan Ngoc, defalarca doktora gitmesine rağmen hiçbir çözüm bulunamadığını söyledi. Modern tıbbın ve geleneksel tedavi yöntemlerinin hiçbirinin işe yaramadığını belirten yaşlı adam, verilen ilaçların da hiçbir etkisi olmadığını dile getirdi.

'Uyuyan i̇nsanlara i̇mreniyorum'

Ngoc, başkalarının uyuduğunu görünce onlara imrendiğini söylüyor. "Ne tuhaf bir hastalık! Uyuyamamak dayanılmaz bir şey. Geceleri ay ışığında tarlaya çıkıp çalışıyorum. Ot ayıklıyor, toprağı sürüyorum. Çünkü hareketsiz oturmak bile benim için işkence gibi" diyen Ngoc, yorulmasına rağmen uyuyamamanın hayatını nasıl zorlaştırdığını anlattı.

Uyumadan yaşamak mümkün mü?

Uzmanlar, insan vücudunun uzun süre uyumadan işlevlerini sürdürmesinin neredeyse imkânsız olduğunu belirtiyor. Ancak Thai Ngoc’un bu kadar uzun süre nasıl sağlıklı kalabildiği hâlâ bir sır. Bilim insanları, aşırı uykusuzluğun uzun vadede ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ifade etse de Ngoc’un durumu tıbbi bir muamma olmaya devam ediyor.