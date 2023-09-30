1912 yılında buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazına dalış yapan 5 kişi, OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Dünya gündemini uzun süre meşgul eden bu felaketin diziye dönüşeceği ve Titanik filminin yönetmeni James Cameron'a proje için teklif gittiği iddia edilmişti.

Deadline'ın haberine göre, The Blackening filminin yapımcısı E. Brian Dobbins'in film için çalışmalara başladığı bildirildi.

MindRiot Entertainment'ın yapımcılığını üstleneceği ve Justin MacGregor ve Jonathan Keasey'in senaryosunu kaleme alacağı film, felaketten önce yaşananları, kaza anını ve sonrasını konu alacak.

Jonathan Keasey projeyle ilgili “Filmimiz yalnızca trajediye karışan herkesi ve ailelerini onurlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda günümüz medyasının doğasına ilişkin daha büyük kaygılara da değinen bir araç olarak hizmet edecek" dedi.

Keasey sözlerine "Önemli olan tek şey gerçektir. Ve dünyanın her zaman gerçeği bilmeye hakkı var; beş dakikalık şöhret peşinde koşanların boğazımıza tıkıştırdığı müstehcen yemlere değil. Hayat siyah ve beyaz değildir. Karmaşıktır" diye devam etti.

Filmin oyuncu kadrosu ve vizyon tarihine dair bir bilgi verilmedi.

BEŞ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Titan'da bulunan beş kişi arasında 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding; her ikisi de İngiliz vatandaşı olan Pakistan doğumlu iş insanı 48 yaşındaki Şehzade Davud ve 19 yaşındaki oğlu Süleymen Davut; enkazı onlarca kez ziyaret etmiş olan Fransız okyanus bilimci ve Titanik uzmanı 77 yaşındaki Paul-Henri Nargeolet ve OceanGate'in Amerikalı kurucusu ve CEO'su Stockton Rush bulunuyordu.