Tokyo Metropol Valiliğinin açıklamasına göre, yerel yönetim, yaz mevsiminde kavurucu sıcaklıklara karşı hanelerde "klima kullanımının teşvik edilmesi" kapsamında sabit su ücretinden feragat edecek.

Bu "feragat kampanyası" kapsamında ortaya çıkacak maliyeti karşılamak amacıyla 36,8 milyar yen (yaklaşık 256 milyon dolar) tutarında ek bütçe tasarısı haziranda Valilik Meclisine sunulacak.

Tokyo Valisi Koike Yuriko, yaptığı açıklamada, kampanyanın bu yaz için geçerli olacağını, "aşırı sıcak yaz mevsimine karşı" halkın günlük yaşamını korumayı hedeflediklerini belirtti.

Koike, "Maaşlar, yükselen fiyatlar nedeniyle düşmeye devam ediyor ve aşırı sıcak yaz öngörüleri göz önüne alındığında, Tokyo sakinlerine gönül rahatlığıyla yaşayabilecekleri ortam sunmak istiyoruz." dedi.

Sayaçlı kullanım tahsil edilecek

Su borularının çapına bağlı olarak kentteki hanelerin 860 ile 1460 yen arasında tasarruf etmesi ve kent genelinde yaklaşık 8,2 milyon hanenin bu kampanyadan faydalanması hedefleniyor.

Yaygın olarak 2 santimetre çaplı su borusu kullanan haneler, 4 ay boyunca su faturalarından toplamda 5 bin yen tasarruf edebilecek. Sabit ücreti aşan sayaçlı su kullanımı ise tahsil edilecek.

İklim değişikliğine bağlı son yıllarda kavurucu yaz sıcaklarının yaşandığı Tokyo'da, her yıl sıcak çarpması nedeniyle can kayıpları meydana geliyor.