Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçla ligde puanını 64 yapan lider sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçisi sarı-lacivertli ekip ile aradaki 6 puanlık farkı korudu.

Ligde 25. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

ikas Eyüpspor-Beşiktaş: 1-3

Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: 1-0

Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1

Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: 2-3

Bellona Kayserispor-Göztepe: 1-0

Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: 3-2

Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-2

Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

Puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 24 20 4 0 59 23 36 64
2.FENERBAHÇE 24 18 4 2 60 23 37 58
3.REEDER SAMSUNSPOR 24 14 4 6 39 26 13 46
4.BEŞİKTAŞ 23 11 8 4 36 23 13 41
5.İKAS EYÜPSPOR 24 11 7 6 36 24 12 40
6.GÖZTEPE 23 10 5 8 40 28 12 35
7.RAMS BAŞAKŞEHİR 23 9 6 8 39 31 8 33
8.TRABZONSPOR 23 8 8 7 39 28 11 32
9.KASIMPAŞA 24 7 10 7 42 47 -5 31
10.CORENDON ALANYASPOR 24 8 7 9 28 33 -5 31
11.ÇAYKUR RİZESPOR 24 9 3 12 30 41 -11 30
12.ONVO ANTALYASPOR 24 8 6 10 28 43 -15 30
13.GAZİANTEP FK 23 8 5 10 30 33 -3 29
14.TÜMOSAN KONYASPOR 24 6 7 11 30 38 -8 25
15.NET GLOBAL SİVASSPOR 24 6 6 12 28 40 -12 24
16.BELLONA KAYSERİSPOR 23 5 9 9 24 42 -18 24
17.SİPAY BODRUM FK 24 6 5 13 17 29 -12 23
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 24 2 7 15 24 43 -19 13
19.ADANA DEMİRSPOR 24 2 3 19 23 57 -34 3

NOT: Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildi.

26. hafta programı

Süper Lig'in 26. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Mart Cumartesi:

16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Adana)

20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor (Tüpraş)

2 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor (Ülker)

3 Mart Pazartesi:

GOLSÜZ DERBİ: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe GOLSÜZ DERBİ: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)

20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor (Gürsel Aksel)

20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)