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Süper Lig'in 26. hafta maçlarının programı şöyle:

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Ligde 25. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Bu sonuçla ligde puanını 64 yapan lider sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçisi sarı-lacivertli ekip ile aradaki 6 puanlık farkı korudu.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

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