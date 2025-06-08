Trump, NBC News'e verdiği telefon röportajında, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk'ın "başkanlık makamına saygısızlık yaptığını" belirterek, onunla ilişkisinin artık bittiğini düşündüğünü söyledi.

"Öyle olduğunu varsayıyorum, evet" diyen Trump, Musk ile ilişkisini düzeltmek gibi bir niyetinin olmadığını da vurguladı.

"Çok saygısızca davrandı"

ABD Başkanı, Musk'ın son açıklamalarını eleştirerek şunları söyledi: "Bence bu çok kötü bir şey çünkü çok saygısızca davrandı. Başkanlık makamına saygısızlık edemezsiniz."

Trump ayrıca Musk'ın Demokrat adaylara finansal destek vermesi halinde "ciddi sonuçlarla" karşılaşacağını uyardı: "Eğer bunu yaparsa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak. Bunun çok ciddi sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak."

Gerginliğin arka planı

İki isim arasındaki gerginlik, Musk'ın Kongre'deki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştirilerinin ardından başlamıştı. Trump daha önce "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum" demişti.

Musk ise X platformu üzerinden Trump'a yanıt vererek "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi" iddiasında bulunmuştu.

Epstein dosyaları iddiaları

Gerginlik, Musk'ın Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmesiyle daha da derinleşmişti. Musk, Trump'ın borç yükü ile ilgili eski paylaşımlarını da gündeme getirerek "Bu adam bugün nerede?" sorusunu yöneltmişti.

Trump'ın Musk ile yakın zamanda konuşma planının olmadığını belirtmesi, iki güçlü isim arasındaki kopuşun boyutlarını gözler önüne seriyor.