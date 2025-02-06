Filistinliler başta olmak üzere tüm dünyadan gelen tepkilere aldırmayan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'den elini çekmeyeceğini bir kez daha gösterdi.

Trump, Amerika’nın Gazze'de kalkınma inşa etmek için dünyanın dört bir yanından gelen kalkınma ekipleriyle çalışacağını söyledi.

Gazze Şeridi’nin savaşın sonunda İsrail tarafından ABD’ye devredileceğini savundu.

"ABD ASKERİNE İHTİYAÇ OLMAYACAK"

ABD Başkanı, Amerika’nın “türünün en büyük ve en görkemli gelişmelerinden biri” olacak inşaata yavaş ve dikkatli bir şekilde başlayacağını dile getirdi.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi, savaşın sona ermesiyle birlikte İsrail tarafından ABD'ye devredilecek" dedi.

"Filistinliler çok daha güvenli ve güzel bölgelere, yeni ve modern evlere yerleştirilmiş olacaklar" diye ekledi.

Trump Gazze için “ABD askerine ihtiyaç duyulmayacağını” ifade etti.