İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına açıklamalarda bulundu.

Trump, ABC News Washington Muhabiri Jonathan Karl’a verdiği demeçte, İsrail’in İran’a saldırısını değerlendirerek “Bence bu mükemmel” diye konuştu. “Onlara bir şans verdik ve bunu kullanmadılar” diyen ABD Başkanı, “Güçlü, çok güçlü bir şekilde vuruldular” ifadelerini kullandı. Trump, “Daha fazlası, çok daha fazlası gelecek” açıklamasında bulundu.

Trump, ABD’nin herhangi bir şekilde saldırıya katılıp katılmadığı yönündeki soruya verdiği yanıtta ise “Bu konuda yorum yapmak istemiyorum” dedi.

TRUMP'TAN ÜST ÜSTE PAYLAŞIMLAR: "İRAN'A 60 GÜN SÜRE TANIMIŞTIM"

ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ay önce İran'a anlaşma için 60 gün süre tanımıştım. Bu anlaşmayı yapmalıydılar. Bugün 61'inci gün. Ben onlara ne yapmaları gerektiğini söyledim ama bunu yapmadılar. Şimdi muhtemelen ikinci bir şansları var" dedi.

"İRAN'A ANLAŞMA İÇİN ŞANS ÜZERİNE ŞANS VERDİM"

Trump, bu açıklama ve paylaşımının öncesinde sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir paylaşımda daha bulundu. İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerine işaret eden Trump, “İran’a anlaşma yapmak için şans üzerine şans vermiştim. Onlara en güçlü ifadelerle ‘bunu yapın gitsin’ demiştim. Ama ne kadar denediysem de ve buna ne kadar yaklaşmış olsak da bunu halledemediler” ifadelerini kullandı.

İran’a “bunun bildikleri, bekledikleri ya da kendilerine söylenenden çok daha kötüsü olacağını” söylediğini savunan Trump, ABD’nin dünyadaki en iyi ve en ölümcül askeri ekipmanları imal ettiğini ve İsrail'de bunlardan çok fazla bulunduğunu söyledi. İsrail’in bu askeri ekipmanları kullanmayı da bildiğini belirten Trump, İran’daki bazı radikallerin cesur bir şekilde konuştuğunu ama ne olacağını bilmediklerini iddia etti, “Şimdi ise hepsi ölü ve işler sadece kötüye gidecek” ifadelerini kullandı.

"HALEN ZAMAN VAR"

Halihazırda çok fazla ölüm ve yıkım olduğunu belirten Trump, “bu kıyımı durdurmak için halen zaman olduğunu, halihazırda planlanan sonraki saldırıların daha ölümcül olacağını” söyledi.

ABD Başkanı, paylaşımını şu sözlerle noktaladı: “İran, ortada hiçbir şey kalmadan önce ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilineni kurtarmak için anlaşmaya varmalı. Daha fazla ölüm, daha fazla yıkım (olmasın). Çok geç olmadan bunu yapın. Tanrı hepinizi korusun.”

İRAN GÖRÜŞMELERE KATILMAYACAK

İran, İsrail'in saldırılarının ardından ABD ile nükleer müzakereleri durdurduğunu açıkladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran, 15 Haziran'da Umman'ın başkentinde yapılması planlanan ABD ile dolaylı nükleer görüşmelere katılmayacak.