ABD'de 5 Kasım 2024'te seçimlerinde zafer kazanarak 47. başkanı olmaya hak kazanan Trump, saatler sonra yapacağı yemin ardından ikinci kez Beyaz Saray'a başkan olarak dönecek.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, kilisede yapılan törenin ardından Beyaz Saray'a doğru yola çıktı.

Trump'a eşi Melania Trump eşlik ediyor.

Donald Trump, Başkanlık yemin töreni için dün Washington'a geldi. Trump'ın uçağı Washington Dulles Uluslararası Havaalanı'na indi.

Trump ve Melania Trump'ın ev sahipliği yaptığı kutlamada ABD'li vatandaşlar havai fişek gösterisini izlemek için Trump Ulusal Golf Kulübü (Trump National Golf Club) dışında toplandı.