Gazetecilere yaptığı açıklamalarda, İsrail saldırıları sonucu harabeye dönen Gazze’yi bir "gayrimenkul projesi" gibi ele alan Trump, “Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün. ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde inşa edecek” dedi.

Trump, Filistin halkının zorla yerinden edilmesini meşrulaştırmaya çalışarak, Gazzelilerin geri dönmesine izin vermenin "büyük bir hata" olacağını savundu.

Gazze’nin “düzleştirileceğini ve onarılacağını” öne süren Trump, Filistin halkının kaderini hiçe sayan ifadelerle, “Orada kimse olmayacak. Hamas olmayacak. Orta Doğu’daki çok zengin ülkeler aracılığıyla orayı inşa edeceğiz” diye konuştu.

“Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım”

“Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım” diyen Trump, Gazze’ye geri dönmek için hiçbir şey kalmadığını öne sürdü.

Filistinlilerin en temel hakkı olan vatanlarına geri dönüş hakkını görmezden gelen Trump, zorla göç ettirilen Gazzelilerin ABD’ye kabul edilip edilmeyeceği sorusuna, “Buna bakmam lazım. Bence onların buraya gelmesi için çok uzak bir mesafe var” yanıtını verdi.

Gazzelilerin güvende olabilecekleri genel bir bölgede kalmaktan daha çok mutlu olacağını savunan Trump, “Yani göreceğiz. Mısır'ın, Ürdün'ün ve diğer ülkelerin yardım edeceğini umuyoruz. Suudi Arabistan ve diğerleri gibi bazılarının buna biraz para harcayabileceğini umuyoruz. Muazzam miktarda paraları var. İnsanları rahat ve güvende kılmak için biraz para harcayacaklar.” diye konuştu.

Filistin halkının ağır bedeller ödediği Gazze’deki yıkım, İsrail’in saldırıları sonucu gerçekleşirken, Trump’ın bu süreci "gayrimenkul projesi" gibi ele alması büyük tepki çekti.