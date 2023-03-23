Bazı kullanıcılar fotoğrafları gerçek sandı. Trump taraftarları ile diğer kullanıcılar arasında sert tartışmalar yaşandı.

Sahte fotoğraflarda Trump tutuklanmaya direnip ve polisten kaçmaya çalışıyor.

Trump hakkında iddianemeye onay verilirse, eski başkan gelecek hafta New York'taki adliye binasına getirilecek. Trump, geçen hafta sosyal medya hesabından "salı günü tutuklanacağım" demişti ama karar açıklanmadı.

Eski ABD Başkan Donald Trump , 2016 seçim kampanyası sırasında, daha önce ilişki yaşadığı Stormy Daniels'a kampanya kaynaklarından usülsüz şekilde sus payı vermekle suçlanıyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.