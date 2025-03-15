ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, 43 ülkenin vatandaşları için yeni seyahat kısıtlamaları uygulamayı planlıyor. Bu ülkeler, güvenlik ve diplomatik endişeler nedeniyle üç kategoriye ayrıldı. Kısıtlamaların uygulanacağı ülkeler arasında Afganistan, Suriye ve Kuzey Kore gibi ülkeler bulunuyor. Türkiye, ABD'nin bu yasağından muaf tutulmuş durumda.

New York Times'ın haberine göre Trump yönetiminin oluşturduğu liste, ülkeleri "Kırmızı", "Turuncu" ve "Sarı" olmak üzere üç gruba ayırıyor.

Kırmızı listeye giren ülkeler, başta Afganistan ve Suriye olmak üzere, güvenlik tehditleri barındırıyor ve bu ülkelerden yapılan seyahatlere tamamen yasak getirileceği iddia ediliyor.

Turuncu listeye alınan ülkelerden ise turist ve öğrenci vizeleri gibi bazı vizeler kısıtlanacağı öne sürülüyor.

Sarı liste ise belirli düzenlemeler yapmayan ülkelere 60 günlük bir süre tanınacağı iddia ediliyor.

Şu anlık düzenleme aşamasında olduğu belirtilen listenin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlandığı ve Beyaz Saray'a ulaşana kadar bazı değişikliklerden geçebileceği belirtildi.