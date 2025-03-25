ABD Başkanı Donald Trump'ın "tüm portrelerim içinde en kötüsü" diyerek tepki gösterdiği resmi, Colorado Eyalet Meclisi'nden kaldırılacak.

2019'da İngiliz sanatçı Sarah Boardman tarafından yapılan portre, Colorado Eyalet Meclisi'nde eski ABD Başkanı Barack Obama'nın tablosunun yanında sergilenmeye başlamıştı. Sosyal medya hesabından tablosunu beğenmeyen Trump, kasıtlı olarak çirkin gösterildiği iddiasında bulunarak Colorado Valisi Jared Polis'in kendisine komplo düzenlediğini belirtmişti.

Tartışmaların ardından portre, beklenmedik şekilde turistlerin ilgi odağı haline geldiği ifade edildi. Ziyaretçiler, indirilmeden önce son kez görmek için Kongre Binası'na akın ederken bir Trump destekçisi, "Yüzü biraz şişman gösterilmiş ama yine de güzel" yorumu yaptı.

Portre, Cumhuriyetçi Parti'nin GoFundMe'de başlattığı kampanyayla toplanan 10 bin doların üzerinde bağışla yaptırılmıştı. Sanatçı Boardman, "Amacım siyasetten uzak, tarafsız bir eser yaratmaktı" açıklamasında bulunmuştu.