Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin film yıldızı Stormy Daniels ile 2006 yılında ilişki yaşadığı ve avukatı aracılığıyla ‘sus payı’ olarak 130 bin dolar verdiği iddia edilmesi üzerine hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 suçlamayı reddeden Donald Trump, Facebook ve Twitter’a erişiminin geçici olarak engellenmesinden sonra 2021 yılında kurduğu Truth Social isimli platform üzerinden çok konuşulan bir paylaşıma imza attı.

SÖZLERİ DİKKATLERİ ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, “Üçüncü Dünya Savaşı” ifadelerini kullandı. Trump paylaşımına dair açıklama yapmayı tercih etmezken geçtiğimiz haftalardaki topyekün nükleer savaş yaşanabileceğini yönelik uyarılarının ardından 3. Dünya Savaşı sözleri endişe yarattı.