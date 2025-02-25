Rostock'un 19 kilometrelik sahil şeridindeki dört plajında mayo ve bikini yasaklandı.

Almanya'nın turizm merkezleri Rostock ve Warnemünde'de yeni sahil kuralları tartışma yarattı. Çıplaklar plajında giyinik veya çıplak olma serbestisi varken, yeni düzenlemeye göre artık sadece çıplakların sahilde kalacağı ifade edildi.

Almanya'nın 37 plajında gelecek yaz sezonunda:

Çıplaklık zorunlu: Çıplaklar plajında banyo yapmak ve güneşlenmek isteyenlerin tamamen çıplak olması gerekecek.

Giysi yasak: Plajda bikini, mayo veya benzeri giysilerle bulunmak yasaklanacak.

İhlal durumunda ihraç: Kurallara uymayanlar plajdan çıkarılacak ve yüzme yasağı uygulanacak.

Rostock'un 19 kilometrelik sahil şeridindeki dört plajı (Warnemünde, Diedrichshagen, Hohe Düne ve Markgrafenheide) için belediyenin bu yıl oylamaya gideceği açıklandı.