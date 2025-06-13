İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın hava sahasını kapatması ve bölgedeki güvenlik endişesi, bazı ülkelerdeki hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.



Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus uçuş güvenliği sorunları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

AJet İran, Irak ve Ürdün'e yapılan tüm uçuşları 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal ettiğini açıklarken, Pegasus İran seferlerinin 19 Haziran 2025, Irak ve Ürdün seferlerinin ise 16 Haziran 2025 günü dahil olmak üzere iptal edildiğini duyurdu.