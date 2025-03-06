Bunlar da ilginizi çekebilir

Victor Osimhen gelişmesi: Nijeryalının yerine 2 Fransız forvet

Victor Osimhen gelişmesi: Nijeryalının yerine 2 Fransız forvet

Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalar, seri başı takımların ev sahipliğinde 1, 2 veya 3 Nisan’da oynanacak. Yarı final müsabakaları ise 22, 23 ve 24 Nisan’da olacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine çeyrek finalist takımların yöneticileri katıldı.

Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.