Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine çeyrek finalist takımların yöneticileri katıldı.
Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalar, seri başı takımların ev sahipliğinde 1, 2 veya 3 Nisan’da oynanacak. Yarı final müsabakaları ise 22, 23 ve 24 Nisan’da olacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor - Bodrum FK
Konyaspor – İskenderunspor
Beşiktaş - Göztepe
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor - Bodrum FK / Beşiktaş – Göztepe
Konyaspor - İskenderunspor / Fenerbahçe - Galatasaray