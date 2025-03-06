Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine çeyrek finalist takımların yöneticileri katıldı.

Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalar, seri başı takımların ev sahipliğinde 1, 2 veya 3 Nisan’da oynanacak. Yarı final müsabakaları ise 22, 23 ve 24 Nisan’da olacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK

Konyaspor – İskenderunspor

FenerbahçeGalatasaray

Victor Osimhen gelişmesi: Nijeryalının yerine 2 Fransız forvet Victor Osimhen gelişmesi: Nijeryalının yerine 2 Fransız forvet

Beşiktaş - Göztepe

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK / Beşiktaş – Göztepe

Konyaspor - İskenderunspor / Fenerbahçe - Galatasaray