13 vatandaşımız nasıl şehit oldu? Bakan Akar açıkladı

Terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşımızı şehit etmesi ve Gara operasyonu Meclis gündeminde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara operasyonunun ayrıntılarını anlattı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Irak’ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK’ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir.

Pençe Kartal-2 kara desteği olmadan 35 km. derinlikte icra edildi.Kritik ve önemli operasyon, nitelik olarak diğerlerinden farklılık gösteriyor.

Operasyon Karadan destek ve irtibat olmadan icra edildi. Operasyon için yoğun gizlilik tedbirleri altında geniş hazırlık süreci yaşandı.

Operasyona karadan destek ve irtibat olmadan icra edildi. Operasyon için yoğun gizlilik tedbirleri altında geniş hazırlık süreci yaşandı. Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlaması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.

Planlanan 50’den fazla hedeften 48 vuruldu. Diğer hedefler güvenlik gerekçesiyle gözetilmiştir.

OPERASYON DİKKATLİ VE YAVAŞ SÜRDÜRÜLDÜ

Teröristlere sürekli çağrıda bulunuldu. Bu sırada sadece göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Cuma akşam saatlerinde birinci terörist "ateş etmeyin dışarı çıkıyorum" diyerek dışarı çıktı. Özel Kuvvet personeli tarafından iki teröriste tekrar teslim olun çağrıları yaptırıldı, çıkan olmadı. İçeriden ateşle karşılık verildi.

Alıkonulan 13 kişi hava hücum harekatı başlatıldığında şehit edildi. Güvenlik sebebiyle operasyon dikkatli ve yavaş sürdürüldü. Teröristlerin ateşine karşılık verdi. Bir müddet sonra teröristlerin atışı kesildi.

Operasyon, kahraman personelimiz tarafından güvenlik tedbirleri alınarak çok zor şartlar altında, her ülkenin yapamayacağı şekilde icra edildi.

Harekat boyunca 4’ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 51 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir.

Bölgenin keşif gözleme faaliyetleri devam ediyor. Bu operasyon sonucunda teröristlerin çok ciddi zaaiyata uğradıkları kesin. Önümüzdeki 15 gün süre içinde hiç kimsenin 3-4 kişi olmaması, (firarı önlemek için) haber seyredilmeme talimatını teröristlere tebliğ ettiklerini biliyoruz.

TSK terör örgütüne kendini çok güvende hissettiği Gara'da çok büyük zarar vermiştir. Hiçbir şehidimizin kanı yerde bırakılmadı bundan sonra da bırakılmayacaktır.