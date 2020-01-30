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Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Muğla Marmaris açıklarında saat 04.28'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

30 Ocak 2020 Perşembe 11:05
Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 58,24 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 147,98 kilometre açıklarında saat 04.28'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:
AkdeniZDepremGündemKıbrıs
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