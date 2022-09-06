Cübbeli Ahmet ekonomik krizin sebebini buldu: Namaz kılmayanlar!

Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, ekonominin kötü olması sebebiyle namaz kılmayanları hedef aldı. Ünlü, yaptığı sohbet sırasında “Ondan sonra da bana ekonomiden bahsediyorsun. Sen ekmek bulduğuna, yediğine şükret” diye konuştu.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ekonomik krizin ibadetle bağlantısı olduğunu savundu. Kendi YouTube kanalında “Namazsızlığın artması ekonomiyi bozar mı?” başlıklı bir sohbetini yayınlayan Ünlü, toplumun yüzde 90’ının namaz kılmadığını belirtti.

“EKMEK BULDUĞUNA ŞÜKRET”

Ünlü konuşmasında, “Ondan sonra da bana ekonomiden bahsediyorsun. Sen ekmek bulduğuna, yediğine şükret” ifadelerini kullandı.