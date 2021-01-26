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Kemal Sunal filmi gibi; 'Şifacı' önünde kuyruk oldular

Mersin'de 52 yaşındaki Hasan Demir; KOAH, bel fıtığı ve enfeksiyon gibi rahatsızlıklar için hazırladığı bitki karışımlarını ücretsiz dağıtmaya başladı. Kürlerden almak isteyen vatandaşlar Demir'in evinin önünde kuyruk oluyor. Uzmanlar ise karışımların sağlığı tehdit edebileceği uyarısını yapıyor.

26 Ocak 2021 Salı 15:03
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Kemal Sunal filmi gibi; 'Şifacı' önünde kuyruk oldular

Mersin’in Erdemli ilçesinde Hasan Demir (52), anneannesinden öğrendiği yöntemlerle doğadan topladığı bitkilerden elde ettiği kürlerin birçok hastalığa iyi geldiğini iddia etti.

Alternatif tıpla ilgilenen çiftçi Hasan Demir, 30 yıl önce anneannesinden bitkilerle kürler hazırlamayı öğrendi. Demir, birçok hastalığa şifa olduğunu iddia ettiği kürleri hazırlamak için Toros Dağları’nda yaklaşık 2 bin rakımın üstüne çıkarak ağaç tohumu ve bitkiler topluyor.

2015 yılında rahatsızlandıktan sonra kendi yaptığı bitki kürünü içen Demir, bunun sayesinde iyileştiğini iddia ederek çevrede benzer hastalıkları olanlara da bu kürlerden ücretsiz dağıtmaya başladı.

Bitki kürlerinin romatizma, KOAH, bel fıtığı, kas ve boğaz ağrıları, enfeksiyon gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini savunan Demir’in evinin önünde kürlerden almak için birçok kişi sıraya girerken, bu durum Kemal Sunal’ın 'Doktor Civanım' filmindeki sahneleri hatırlattı.

Genç, yaşlı birçok kişinin gün içinde evinin önünde sıraya girerek kürlerinden aldığını kaydeden Demir, hazırladığı karışımın en yaygın hastalıklara iyi geldiğini savundu. Hazırladığı karışımların Sağlık Bakanlığı tarafından bilimsel açıdan incelenmesini isteyen Demir, "Eğer araştırmalar sonucu uygun bulunursa ben bitki kürlerimin tüm insanlığa fayda sağlamasını istiyorum. İnsanlar hastalıklarına çare bulmak için buraya geliyorlar. Ben bu işi yıllar önce öğrendim. Elimden geleni yapıyorum. Şifalı otları toplayarak kürlerimi hazırlıyorum” dedi.

Vatandaşlardan Kemal Özer Damar tıkanıklığı ve vücut ağrıları olduğunu, Demir’in kürlerinden aldığını dile getirdi.

Geçen yıl beyin kanaması geçirdiğini ve durumunun kötü olduğu ifade eden Aliya Gül ise, "Ayağa kalkamazsın diyorlardı. Hasan Demir’in yaptığı bir şurubu aldım. Bir yıldır kullanıyorum. Ayağa kalktım ve kendimi iyi hissediyorum. Hasan Demir, kürlerin karşılığında para da almıyor. Allah, kendisinden razı olsun” diye konuştu.

Erdemli Çevreyolu Aile Sağlığı Hekimi Dr. Mustafa Ajlan Uçar, uzman olmayan kişiler tarafından üretilen bu tür bitkisel karışımların mutlaka bilimsel incelemeye tabi tutulması gerektiğini belirtti. Dr. Uçar, bu kişilerin ellerindeki karışımı çevredeki insanlara dağıtmadan önce Sağlık Bakanlığı’na bildirmesinin şart olduğunu ifade etti. Modern tıp tekniklerinin kanıta dayalı olduğunu dile getiren Uçar, "Alternatif tıpta ise bu durum yok. Bir şey sağlığa iyi geliyor diyorsanız bilimsel kanıtınız olmalıdır. Diğer türlü herhangi bir karışım sağlığınızı tehdit eder” dedi.

Kaynak : NTV

Son Güncelleme: 26.01.2021 16:05
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