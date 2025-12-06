Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otoyolun Gaziantep yönü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Osmaniye'de katliam gibi bir kaza meydana geldi.

