Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli uydu İMECE'nin 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak. Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.