Salatanın içinden çıkan bıçak parçası uçak yolculuğunu kabusa çevirdi. 2-3 cm boyutundaki bıçak parçalarından birini salatayla beraber yutan adam hastanelik oldu.

UÇAKTA "BIÇAKLI SALATA" SKANDALI

Akılalmaz olay Amerika'dan Türkiye'ye seyahat eden bir yolcunun başına geldi. Uçağın İstanbul'a inmesine yaklaşık 2 saat kalmıştı ve kabin memurları yemek servisine başladı. Ama ilerleyen dakikalarda tam anlamıyla bir skandal yaşandı.

Avukat Mahcemal Seyhan, yolcunun salatasından 2-3 cm ebatlarında bıçak çıktığını söyledi.

Show Haber'in haberine göre genç adam bu parçayı fark etmişti ama diğer parçayı çoktan yutmuştu o sırada damağı da kanamaya başlamıştı.

"AA, BU SALATAYI KESEN BIÇAKLARIN PARÇASI"

Avukat Seyhan, kabin memurlarının "Aa, bu salatayı kesen bıçakların parçası" dediğini aktarıp "Muhtemelen yemek şirketinin bir kusuru var ama tabii ki hizmeti alan söz konusu havayolu şirketi olduğu için kendisinin de kusuru var" diye konuştu.

Uçağın yere inmesiyle talihsiz adam hemen hastaneye kaldırıldı.

YOLCUYA TEKLİFİ DUYANLAR DA İNANAMADI

Ölümden dönen yolcuya havayolu şirketinin teklifi de mantık sınırlarını zorladı.

Seyhan, "Havayolu şirketi olayı oldukça küçümsedi uçak bileti teklif ediliyor.

Gerçekten trajikomik bir durum" diye konuştu.

Uçakta yaşanan bıçaklı salata iddiasında söz artık yargıda.

Seyhan, maddi ve manevi tazminat talepli dava açtıklarını bildirdi.