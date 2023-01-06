Elon Musk'ın Twitter'daki maliyeti ciddi bir şekilde düşürmesi, çalışanlar için kötü kokulu banyolar ve tuvalet kağıdı olmaması gibi bazı beklenmedik sonuçlara yol açtı.

Son üç gün içinde, Twitter'ın New York’un Chelsea semtindeki ofisindeki personel, milyarderin ofis içi malzeme ve temizlikle ilgilenen tesis bakım işçilerinin sözleşmelerini yenilememe kararından muzdarip oldu. Business Insider’ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, temizlenmemiş tuvaletlerden gelen kötü kokular koridorlara ve çalışma alanlarına sızıyor.

Habere göre, isimlerinin gizli tutulmasını isteyen Twitter çalışanları ayrıca ofiste hiçbir yerde tuvalet kağıdının bulunmadığını söyledi. Çalışanlar, kötüleşen hijyen durumunun yetkililere haber verildiğini de aktardı.

TASARRUF AMAÇLI PEK ÇOK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Diğer taraftan, son haftalarda Musk, şirketi kurtarmak için Twitter harcamalarını birçok çalışanın beklediğinden daha fazla azalttı.

Bu kapsamda Musk, personele verilen çeşitli sağlık yardımları kesti ve ücretsiz yiyecek ve ofis atıştırmalıklarını sınırlandırıldı.

GENEL MERKEZİ OTELE DÖNÜŞTÜRDÜ

Ayrıca, San Francisco'da yer alan Twitter’ın genel merkezindeki ofislerin bir kısmını, otel masraflarını kısmak için uyku ve duş alanına dönüştürdü. Musk'ın aylardır burada kaldığı belirtildi.

Business Insider, ayrıca Musk’ın paradan tasarruf etmek için Twitter'ın ABD'deki üç ana veri sunucusundan birini geçen hafta aniden kapattı.

Öte yandan, New York ofisindeki bir işçi, tuvalet kağıdı gibi temel ofis gereksinimlerinin bulunmamasının "çok kötü" olduğunu ve şirkette zaten düşük olan morali daha da etkilediğini söyledi.

Başka bir çalışan ise şirket tarafından tuvalet kağıdı sağlanmadığı takdirde, çalışanların Twitter'ın San Francisco genel merkezinde yapmak zorunda kaldıkları gibi, kendi tuvalet kağıdını evden getirmek zorunda kalacaklarını sözlerine ekledi.

LAVABOYLA TWITTER BİNASINA GİRMİŞTİ

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, Twitter'ı satın alma anlaşması tamamlanmak üzereyken Ekim ayında Twitter'ın merkezine elinde lavabo ile girmişti. Musk, paylaşımında, "Twitter HQ'ya giriş. Bunun içeri girmesine izin verin" sözlerine yer vermişti.