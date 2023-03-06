Twitter'da yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle kullanıcılar fotoğrafların yüklenmesi, linklere erişim sağlanmasında sorun yaşadı.

Twitter tarafından dünya genelinde yaşandığı belirtildi. 

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Dünya genelinde meydana gelen sıkıntı giderildi.