Twitter'da yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle kullanıcılar fotoğrafların yüklenmesi, linklere erişim sağlanmasında sorun yaşadı.
Twitter tarafından dünya genelinde yaşandığı belirtildi.
Dünya genelinde meydana gelen sıkıntı giderildi.
Twitter'da yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle kullanıcılar fotoğrafların yüklenmesi, linklere erişim sağlanmasında sorun yaşadı.
Twitter tarafından dünya genelinde yaşandığı belirtildi.
Dünya genelinde meydana gelen sıkıntı giderildi.
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