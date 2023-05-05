Twitter şu anda yaklaşık bin tam zamanlı çalışan istihdam ediyor ve bu, Musk'ın başlangıçta bildirdiği bin 500 çalışandan önemli ölçüde daha az.

Business Insider'a göre kaynaklar, özellikle sözleşmeli çalışanlar hesaba katıldığında, gerçek çalışan sayısının daha da düşük olabileceğini öne sürüyor.

Bu, Musk'ın bu yılın başlarında görevi devralmasından bu yana Twitter'ın işgücünün yaklaşık yüzde 90 oranında azaldığı anlamına geliyor.

Yüzlerce işçi, işten çıkarmalardan önce çoktan ayrılmış ve şirketten yaklaşık 500 mühendis gitmişti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre kalan az sayıdaki çalışan, düzenli olarak performans değerlendirmeleri yapılarak, değişen talepleri karşılamak ve krizleri yönetmek için sürekli baskı altında kalıyor.Konuya aşina olan kişiler ayrıca, haftalık çalışan incelemelerinden sonra işten çıkarmaların yaygın olduğunu ve çok az açıklama yapıldığını veya hiç açıklama yapılmadan işe son verildiğini söylüyor.

Musk'ın Ekim 2022'deki ilk büyük ölçekli işten çıkarmalarının zirvesi sırasında birçok uzman, bu yaygın işten çıkarmaların milyonlarca kullanıcıyı, sosyal ağın veri güvenliği ve içerik denetleme kollarını önemli ölçüde etkileyeceğini tahmin etti.

Forbes ayrıca, şirketin iş gücünde amaçlanan azaltmanın veri merkezleri de dahil olmak üzere çok önemli altyapıyı içerdiğinin altını çiziyor.

Bu, veri koruma önlemlerini karmaşıklaştırabilir ve günlük tahmini 200 milyon aktif Twitter kullanıcısı için güvenlik risklerine karşı korunmayı daha zor hale getirebilir.

Kaynak: TRT Haber