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Musk, martta Twitter reklam gelirinin ekimden itibaren yüzde 50 düştüğünü açıklamıştı.

Irwin’in kullanıcı hesaplarının askıya alınmasına yoğun şekilde dahil olması ve engellenen kullanıcılara sık sık yanıt vermesi, Twitter’ın nefret içerikli paylaşımlara açık hale geldiğini hisseden reklamcıları platformdan uzaklaştırmıştı.

Irwin, Elon Musk'ın şirketi satın almasının ardından gevşettiği kurallar ile Twitter’da taciz, nefret söylemi ve şiddet içerikli politikaların denetlenmesinde görev almıştı.

Geçen yıl haziranda göreve gelen Irwin’in istifa sebebinin henüz net olmadığı belirtildi.

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The Hindu Business Line’ın haberine göre Irwin, Elon Musk’ın Twitter ’ı satın almasından bu yana istifa eden ikinci güvenlik şefi oldu.

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