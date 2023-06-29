Times of India, olayın Hindistan Havayolları'nın Mumbai'den Delhi'ye 24 Haziran'daki seferinde meydana geldiğini bildirdi.

Habere göre kabin ekibi, Ram Singh'i tuvaletini zemine yaparken gördü. Aşçı olduğu açıklanan Singh bunun ardından tek başına bir yerde tutuldu. Pilot da konu hakkında bilgilendirildi.

Hindistan Havayolları, uçak Delhi'deki İndira Gandi Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra yolcunun güvenlik ekiplerine teslim edildiğini duyurdu.

Delhi polisinden adı açıklanmayan bir etkili, pilotun şikayenin ardından Singh'in tutuklandığını açıkladı. Hakim karşısına çıkan Singh'in kefaletle serbest kaldığı duyuruldu.

Hindistan Havayolları sözcüsü, "iğrenç davranışlar" sergileyen Singh'in diğer yolcuları rahatsız ettiğini söyledi:

Hindistan Havayolları bu tür kural tanımaz ve kabul edilemez davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izliyor.

Sözcü, soruşturmada yetkililerle işbirliği yaptıklarının altını çizdi.