Williamson County Şerif Bürosu'nun açıklamasına göre olay, Güney Illinois Gaziler Havalimanı'nda geçen hafta meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Baggott'ın kepçeyle havalimanına geldiği ve aracı otoparka bıraktığı görülüyor. Hırsız daha sonra araçtan çıkardığı gitar kutusuyla Oregon'ın Portland kentine giden uçağına yöneliyor.

Polis ekipleri otoparkta bir kepçe bulunduğuna dair gelen ihbarın ardından havalimanına gitti. Aracın sahibi de kısa süre sonra otoparka ulaştı. Şerif Jeff Diederich, kepçenin çalınmadan önce havalimanından yaklaşık 16 kilometre uzaktaki bir şantiyede olduğunu bildirdi.

Nevada'da yakalanan Baggott tutuklanarak serbest bırakıldı. Ancak hırsız, bir gün sonra farklı bir aracı çalmaktan tekrar tutuklanarak Elko County Hapishanesi'ne kondu.

Şerif Diederich hırsızlığı "benzersiz" diye niteledi.