Bunlar da ilginizi çekebilir

Asiana Hava Yolu yetkililerinin açıklamasında, uçağın kapısının çıkışa yakın oturan yolculardan birinin kapı koluna dokunduğu için açılmış olabileceği ifade edildi.

Olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilen açıklamada, bazı yolcuların panik ve nefes darlığı şikayetiyle hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Daegu Uluslararası Havalimanı yetkililerince yapılan açıklamada, olayın uçak inişe geçtiği sırada yaşandığı ve uçağın havalimanına güvenli iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Yonhap'ın haberine göre, 194 yolcusuyla Güney Kore 'nin Jeju Adası'ndan havalanan uçağın kapı sı, iniş sırasında henüz bilinmeyen sebeple açıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.