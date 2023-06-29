California merkezli Alef Aeronautics, tamamen elektrikli ve iki koltuklu Model A adlı aracının trafik kazalarını önleyebileceğini belirtti. Şirket, FAA'dan sınırlı bir Özel Uçuşa Elverişlilik Sertifikası alarak Model A'nın testlerine başarılı bir şekilde devam ettiğini duyurdu.

Bununla birlikte Alef, Model A'nın tam boyutlu prototipini 2019 yılından bu yana test ediyor ve bu haber, uçan araçlar için büyük bir adım olarak nitelendiriliyor. Uçan otomobilin dikey kalkış ve iniş sırasında dengede kalmasını sağlayan özel bir döner yalpalı kabin tasarımı bulunuyor.

Alef CEO'su Jim Dukhovny, Model A’nın tamamen elektrikli olup halka açık yollarda seyahat edebileceğini belirterek, aracın dikey kalkış ve iniş yapabilme kabiliyetiyle tasarlandığını açıkladı. Model A, karada 320 kilometre, havada ise 177 kilometre boyunca yolculuk yapabiliyor.

Dukhovny, ayrıca FAA'nın elektrikli dikey kalkış ve iniş araçlarına (eVTOL) yönelik politikalar üzerinde çalıştığını söyledi. Ancak Dukhovny, aldıkları özel sertifikanın henüz sınırlı olduğunu ve aracın uçabileceği yerleri belirlediğini ifade etti.

Diğer taraftan, ALef CEO’su Model A'nın ön siparişlerinin devam ettiğini belirken, aracın çoğu eyalette Düşük Hızlı Araç (LSV) olarak sınıflandırıldığını ve bu nedenle yerel yasal sınırlamalara tabi olacağını söyledi.

Son olarak Dukhovny, FAA'dan aldıkları sertifika için böylelikle insanlara çevre dostu ve hızlı ulaşım imkanı sağlamaya daha da yaklaştıklarını ifade etti. Dukhovny, “Alef, insanlara ve şirketlere her hafta saatler kazandıracak.” diye konuştu.

Model A'nın fiyatı ne kadar ?

Alef, Model A'nın 298 bin 520 dolardan (yaklaşık 8 milyon lira) satışa sunulduğunu ve teslimatların 2025 yılında başlayacağını duyurdu.