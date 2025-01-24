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Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalacak takımları belirleyecek Play-Off turu maçları 13 ve 20 Şubat’ta oynanacak.

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU NE ZAMAN?

7 puanla 26’ncı basamakta yer alan Twente’ye konuk olacak siyah beyazlılar, turnuvadaki kaderini kendisi çizecek.

Aynı senaryo 9 puanla 24’üncü sırada bulunan Beşiktaş için de geçerli.

Sarı lacivertliler, Danimarka’da berabere kalırsa tur için diğer maçların sonucuna bakacak.

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İlk 24’e girme mücadelesi veren Fenerbahçe veya Beşiktaş, son haftada hedeflerine ulaşırsa çapraz eşleşmede sarı kırmızılılara rakip olabilir.

Bu senaryoda Avrupa Ligi’ndeki Türk derbisi ihtimali devreye girecek.

Okan Buruk’un ekibi kazanamazsa, Galatasaray yoluna play-Off’tan devam edecek.

Dinamo Kiev beraberliğiyle 9’uncu basamağa gerileyen Galatasaray, ilk 8’e kalabilmek için Ajax’a konuk olacak.

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