Dinamo Kiev beraberliğiyle 9’uncu basamağa gerileyen Galatasaray, ilk 8’e kalabilmek için Ajax’a konuk olacak.
13 puanlı sarı kırmızılılar ilk 8 şansı kalmayıp Play-Off’u garantileyen 10 puanlı Ajax’ı yenerse, doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Okan Buruk’un ekibi kazanamazsa, Galatasaray yoluna play-Off’tan devam edecek.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE TÜRK DERBİSİ YAŞANABİLİR
Bu senaryoda Avrupa Ligi’ndeki Türk derbisi ihtimali devreye girecek.
İlk 24’e girme mücadelesi veren Fenerbahçe veya Beşiktaş, son haftada hedeflerine ulaşırsa çapraz eşleşmede sarı kırmızılılara rakip olabilir.
FENERBAHÇE, DANİMARKA’DA TUR ARAYACAK
9 puanla 23’üncü basamakta bulunan Fenerbahçe, Midtjylland’i yenerse Play-Off biletini alacak.
Sarı lacivertliler, Danimarka’da berabere kalırsa tur için diğer maçların sonucuna bakacak.
Mourinho’nun ekibi yenilirse Avrupa defterini kapatacak.
BEŞİKTAŞ, HOLLANDA DEPLASMANINDA
Aynı senaryo 9 puanla 24’üncü sırada bulunan Beşiktaş için de geçerli.
7 puanla 26’ncı basamakta yer alan Twente’ye konuk olacak siyah beyazlılar, turnuvadaki kaderini kendisi çizecek.
AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU NE ZAMAN?
Yeni format nedeniyle ilk 24’e giremeyen takımlar Konferans Ligi’ne devam edemeyecek.
Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalacak takımları belirleyecek Play-Off turu maçları 13 ve 20 Şubat’ta oynanacak.