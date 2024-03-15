UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşen kurada dünya devleri birbiriyle eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu finali, 1 Haziran 2024'te Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Arsenal-Bayern Münih

Atletico Madrid-Borussia Dortmund

Real Madrid-Manchester City

Paris Saint-Germain-Barcelona

YARI FİNAL

Atletico Madrid-Borussia Dortmund / Paris Saint-Germain-Barcelona

Arsenal-Bayern Münih / Real Madrid-Manchester City

MAÇ TARİHLERİ

Çeyrek final ilk maçları: 9-10 Nisan 2024

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Çeyrek final rövanş maçları: 16-17 Nisan 2024

Yarı final ilk maçları: 30 Nisan-1 Mayıs 2024

Yarı final rövanş maçları: 7-8 Mayıs 2024

Final maçı: 1 Haziran 2024