UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşen kurada dünya devleri birbiriyle eşleşti.
Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu finali, 1 Haziran 2024'te Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Arsenal-Bayern Münih
Atletico Madrid-Borussia Dortmund
Real Madrid-Manchester City
Paris Saint-Germain-Barcelona
YARI FİNAL
Atletico Madrid-Borussia Dortmund / Paris Saint-Germain-Barcelona
Arsenal-Bayern Münih / Real Madrid-Manchester City
MAÇ TARİHLERİ
Çeyrek final ilk maçları: 9-10 Nisan 2024
Çeyrek final rövanş maçları: 16-17 Nisan 2024
Yarı final ilk maçları: 30 Nisan-1 Mayıs 2024
Yarı final rövanş maçları: 7-8 Mayıs 2024
Final maçı: 1 Haziran 2024